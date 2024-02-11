В российских вузах появятся комнаты для детей

По ее словам, проект создан для того, чтобы молодые мамы могли позаботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в университете.

Детские комнаты появятся на первых этажах вузов. Помещения оборудуют санузлом, мебелью и техникой.

Петрова обратила внимание, что такие комнаты уже действуют в некоторых вузах. Помещения выглядят как «очень милые детские садики», сказала замглавы Минобрнауки.

По данным СМИ, в 2024-2025 учебном году стоимость платного высшего образования может увеличиться на 10-12%, сообщает «Радиоточка НСН».

