«Россия вымирает»: Демограф бьет в набат из-за низкой рождаемости в стране

К концу века Россию с текущей рождаемостью «уполовинит», заявил НСН Юрий Крупнов.

Население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан, заявил в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.

Численность постоянного населения России по состоянию на 1 января 2024 года составила 146,204 миллиона человек, сообщил Росстат. В прошлом году она снизилась на 243,8 тысячи человек. Наибольшее сокращение населения в прошлом году зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях.

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«Цифры сокращения населения мало о чем говорят, поскольку они включают помимо отношения смертности и рождаемости, еще и миграцию населения. Поэтому с этой точки зрения данные территории не очень популярны. С другой стороны, наблюдается большая убыль населения. Она в стране присутствует практически везде, но в этих регионах она численно больше, отсюда и цифры больше. Происходит вымирание населения Российской Федерации. Рождаемость везде примерно одинаковая, крайне низкая. К концу столетия страну с такой рождаемостью «уполовинит», - посетовал Крупнов.

Ранее днем депутат Кузнецов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился, что при разводе в подавляющем большинстве случаев детей оставляют женщине.

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ФОТО: РИА Новости
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