«Россия вымирает»: Демограф бьет в набат из-за низкой рождаемости в стране

Население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан, заявил в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.

Численность постоянного населения России по состоянию на 1 января 2024 года составила 146,204 миллиона человек, сообщил Росстат. В прошлом году она снизилась на 243,8 тысячи человек. Наибольшее сокращение населения в прошлом году зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях.