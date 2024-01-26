«Россия вымирает»: Демограф бьет в набат из-за низкой рождаемости в стране
К концу века Россию с текущей рождаемостью «уполовинит», заявил НСН Юрий Крупнов.
Население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан, заявил в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.
Численность постоянного населения России по состоянию на 1 января 2024 года составила 146,204 миллиона человек, сообщил Росстат. В прошлом году она снизилась на 243,8 тысячи человек. Наибольшее сокращение населения в прошлом году зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях.
«Цифры сокращения населения мало о чем говорят, поскольку они включают помимо отношения смертности и рождаемости, еще и миграцию населения. Поэтому с этой точки зрения данные территории не очень популярны. С другой стороны, наблюдается большая убыль населения. Она в стране присутствует практически везде, но в этих регионах она численно больше, отсюда и цифры больше. Происходит вымирание населения Российской Федерации. Рождаемость везде примерно одинаковая, крайне низкая. К концу столетия страну с такой рождаемостью «уполовинит», - посетовал Крупнов.
Ранее днем депутат Кузнецов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился, что при разводе в подавляющем большинстве случаев детей оставляют женщине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Королева Великобритании Камилла рассказала о состоянии мужа после операции
- Цискаридзе удостоился литературной премии за мемуары «Мой театр»
- СК обнародовал кадры посадки украинских пленных на борт Ил-76
- Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные»
- Бортко отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
- СМИ: Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП
- Минюст признал иноагентами блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова
- Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- СМИ: Microsoft перестанет выпускать игры на дисках
- В России упростили порядок медосвидетельствования для контрактников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru