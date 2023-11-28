Голикова назвала семью с тремя детьми приоритетом для России

Семья минимум с тремя детьми является абсолютным приоритетом для России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она напомнила, что национальная цель включает сохранение населения. Голикова выразила надежду, что в 2024 году удастся повысить благосостояние россиян.

По ее словам, правительство будет реализовывать мероприятия по улучшению здоровья детского и молодого населения, развитию образования и поддержке семей, пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в российских школах могут ввести обязательный предмет семьеведение. Парламентарий уточнила, что учебник подготовят к 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РождаемостьСемьяТатьяна Голикова

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