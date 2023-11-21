В Госдуме предложили давать 200 тыс рублей родившим до 25 лет
Женщинам, ставшим мамой до 25 лет, могут выплатить пособие в размере 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР в Госдуме.
Парламентарии обратили внимание на снижение числа россиянок репродуктивного возраста. Почти 40% женщин отказываются рожать из-за плохого материального положения, говорится в пояснительной записке.
Как пишет газета «Известия», в ЛДПР предложили ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей молодым мамам до 25 лет. Женщина сможет получить пособие на каждого ребенка, рожденного до указанного возраста, следует из текста документа.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал получили свыше 373 тысяч российских семей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru