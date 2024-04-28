«Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
Российские войска добиваются значительных успехов в зоне СВО, в Кремле заявляют о необходимости продолжать спецоперацию, а политики и силовики спорят о мобилизации и последствиях военных действий для общества.
Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российский силы освободили Новобахмутовку и нанесли поражение подразделениям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.
ДО КИЕВА?
Военный корреспондент Александр Сладков считает, что Россия фактически переходит перешла в наступление, оказавшись на территориях, где отсутствуют подготовленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепления.
«Русское копье пробило украинские доспехи и входит в незащищенное тело. То есть мы прошли на просторы, где нет таких, как ранее, украинских подготовленных укреплений и минных полей. А создавать их по мере нашего продвижения Украина не в силе. Разве что только под Киевом», – написал в своем Telegram военкор.
Позиция военкоров и Кремля совпадает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешняя ситуация не позволяет обсуждать нюансы урегулирования конфликта на Украине, и специальная военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.
«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», - подчеркнул Песков в интервью «Известиям», комментируя представленный Китаем план урегулирования.
Журналисты обратили внимание на то, что 12 пунктов плана урегулирования украинского конфликта, которые выдвинул Китай, фактически повторяют инициативы России, которые Запад ранее проигнорировал. Представитель Кремля отметил, что Китай, будучи влиятельной державой, заслуживает того, чтобы его голос был услышан по важнейшим международным проблемам, в том числе – по украинскому кризису.
БУДЕТ МОБИЛИЗАЦИЯ?
Накануне первый заместитель главы комитета по обороне Государственной Думы РФ Алексей Журавлев сделал заявление, которое также свидетельствует о возможности продолжения украинского конфликта. Парламентарий заявил в беседе с порталом «Инфо24», что мобилизованные россияне в зоне проведения специальной военной операции нуждаются в замене, поэтому необходима постепенная ротация.
«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — указал Журавлев.
По мнению депутата, механизм следует продумать, чтобы меры не отразились на боеспособности подразделений. Как отметил Журавлев, необходима «постепенная ротация, а при необходимости и новый набор». В то же время парламентарий указал, что «довольно большое» количество мобилизованных не хочет возвращаться с фронта, пока силы РФ не победят, и таких бойцов не нужно включать в ротацию.
Как напомнил Журавлев, с начала текущего года на службу по контракту в Вооруженные силы поступило рекордное число военных — более 100 тысяч человек. Депутат объяснил это беспрецедентными условиями службы и высоким уровнем довольствия, «обещано платить по 329 тысяч в месяц». При этом Журавлев призвал не путать идущих на контрактную службу самостоятельно и добровольцев, которые отправляются «по велению сердца защищать Донбасс».
«Контрактники... могут и в зону боевых действий не попасть — куда уж командование отправит. И мотивировка у этих... групп все-таки слишком разная», — заключил депутат.
Однако, его коллега, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в интервью RTVI заявил, существующая система комплектования Вооруженных сил РФ обеспечивает выполнение всех задач, стоящих перед войсками в рамках спецоперации на Украине.
По его словам, мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях».
НИЧТО НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Пока депутаты спорят о новой мобилизации в России, замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский уже предупреждает о последствиях СВО. По его мнению, спецоперация оставляет неизгладимый отпечаток на жизни людей, и возврат к прежнему миропорядку уже невозможен. Общество будет вынуждено адаптироваться к новой реальности и последствиям военного конфликта.
«В войну вовлечена огромная масса людей. Война сопровождается горем, психологическими изменениями в сознании значительной части общества, - и если сегодня нужно довоевать, то завтра эти люди зададут естественный вопрос: что ты делал, когда я был там? Что делал твой муж, когда мой был там? И не дай Бог кому-нибудь ответить: мы их туда не посылали, - такой ответ будет страшнее динамита. Если прибегнуть к историческим аналогиям, то отношение ко всем безучастным будет таким, каким было отношение к нэпманам после гражданской войны. И я сейчас не о пользе НЭПа, как стратегии, а о субъективном факторе. Повторюсь ещё раз: как бы мы ни пытались делать вид, что течение нашей жизни будет прежним - прежним оно уже никогда не будет», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который снижает призывной возраст с 27 до 25 лет и отменяет статус «ограничено годен». Теперь на Украине будут только две категории: «годен» и «не годен». Все военнообязанные украинцы должны будут обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней, в противном случае им грозят штрафы и лишение права управления автомобилем. За отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, а за неявку в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
- «Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
- Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
- Калужский губернатор опроверг сообщения о взрыве на нефтебазе в Людиново
- Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда
- Кабмин отменил экспортные пошлины на уголь на четыре месяца
- Око за око? Россия и Запад грозят изымать иностранные активы
- Агентство Associated Press сообщило о задержании журналиста в Мурманской области
- Врачи посоветовали Боярскому не выходить на сцену
- Минобороны: силы ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru