«Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО

БУДЕТ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Накануне первый заместитель главы комитета по обороне Государственной Думы РФ Алексей Журавлев сделал заявление, которое также свидетельствует о возможности продолжения украинского конфликта. Парламентарий заявил в беседе с порталом «Инфо24», что мобилизованные россияне в зоне проведения специальной военной операции нуждаются в замене, поэтому необходима постепенная ротация.

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — указал Журавлев.

По мнению депутата, механизм следует продумать, чтобы меры не отразились на боеспособности подразделений. Как отметил Журавлев, необходима «постепенная ротация, а при необходимости и новый набор». В то же время парламентарий указал, что «довольно большое» количество мобилизованных не хочет возвращаться с фронта, пока силы РФ не победят, и таких бойцов не нужно включать в ротацию.