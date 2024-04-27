Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
Предпосылок для переговоров с Украиной на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, «последовательная» позиция президента Владимира Путина хорошо известна.
«Но пока, в настоящий момент, никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров», — сообщил Песков, добавив, что поэтому российская специальная военная операция продолжается.
Между тем СМИ сообщили, что Киев отказался от мирных переговоров с Москвой в Стамбуле в 2022 году из-за якобы выдвинутых российской стороной требований о признании русского языка вторым государственным на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru