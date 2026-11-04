В США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ

По данным издания, Шеррилл направила 12 операторам портов и терминалов штата уведомления, предупреждая их о необходимости «отказать в принятии» танкеров, перевозящих дизельное топливо из России. В противном случае им грозят «суровые санкции». Губернатор считает, что принятие топлива будет нарушением федерального законодательства.

В Нью-Джерси расположен крупнейший на восточном побережье США центр по распределению и импорту нефтепродуктов.

Американские компании могут быть привлечены к ответственности за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

