В США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ
Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила нефтяным терминалам штрафами в случае игнорирования ее запрета на выгрузку российского дизеля, сообщает The New York.
По данным издания, Шеррилл направила 12 операторам портов и терминалов штата уведомления, предупреждая их о необходимости «отказать в принятии» танкеров, перевозящих дизельное топливо из России. В противном случае им грозят «суровые санкции». Губернатор считает, что принятие топлива будет нарушением федерального законодательства.
В Нью-Джерси расположен крупнейший на восточном побережье США центр по распределению и импорту нефтепродуктов.
Американские компании могут быть привлечены к ответственности за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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