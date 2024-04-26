«Теряют позиции и пути»: ВС РФ нанесли «мощный удар» по украинской железной дороге
Украинские войска покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР, подвоз боеприпасов для ВСУ сорван.
Российские силы в рамках спецоперации продолжают активно продвигаться на Донецком направлении. Ожесточенные бои ведутся сразу в нескольких ключевых населенных пунктах, военные корреспонденты докладывают обстановку.
ВСУ ПОКИДАЮТ ПОЗИЦИИ
Так, украинские войска покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», - рассказал он.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал, что российские военные прорвались вглубь с юга в Красногоровке, захватили всю южную часть частного сектора.
«Бои за огнеупорный завод. Большие потери», - написал он.
По его словам, желанная цель российских войск — взятие Константиновки и Угледара. Там российские войска продвигаются тяжело именно из-за того, что ВСУ пытаются удерживать Красногоровку, но это дается им все сложнее.
Также Котенок сообщил, что ВС РФ уже ворвались в Парасковиевку, «треть села прошли и дошли до роскошного особняка, какой жаль видеть в таком состоянии», рассказывает он.
Более того, после стремительного клина и освобождения Новобахмутовки российские силы освободили большую часть Соловьево, пишет военкор. По другим населенным пунктам на данный момент ведется работа, продавить противника удается не сразу.
«По н.п. Невельское и Нетайлово пока сказать особо нечего. Есть небольшое продвижение по нейтралке. В н.п. Уманское — штурмовые действия, потери, новостей о продвижении пока нет. У н.п. Семеновка и Бердычи подравняли позиции в посадках. Из Очеретино по трассе рванули на километр вперед в сторону Новоалександровки и сели в просадках. Пока рано говорить, чтоб не сглазить. Нужно окопаться. Это очень хороший результат. Прорвали оборону противника, который выказал абсолютную неготовность на данном участке», - отметил Котенок.
25 апреля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по формированиям наемников из украинского «Иностранного легиона».
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого "Иностранного легиона" в 122-х районах», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Сообщается также, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка в ДНР.
Также накануне были отражены семь контратак штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки.
ВЗЯЛИСЬ ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что российские военные также активно «взялись за украинскую железную дорогу». Он рассказал о трех мощных ударах по железнодорожной инфраструктуре.
«Один пришелся по железнодорожному узлу в Удачном, к западу от Покровска, на оккупированной части ДНР. Еще один - по железнодорожной ветке, ведущей из Харькова на Донбасс. Прилет в районе вокзала, движение в сторону Донбасса прекращено. Третий удар - в Черкасской области. Там повреждена железнодорожная инфраструктура», - написал он в Telegram-канале.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил РИА Новости российский удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, а также в поселке Удачное.
«Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет», - рассказал он, отметив, что таким образом были сорваны ротация и подвоз боекомплектов ВСУ.
В свою очередь военный эксперт Борис Рожин привел подробности удара по железнодорожной инфраструктуре противника в Черкасской области.
По его словам, российскими войсками нанесено два удара по железнодорожной инфраструктуре в г. Смела Черкасской области. Применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М».
«Одна из ракет, вероятно, поддалась воздействию систем РЭБ противника вследствие чего повредила здания вокзала и железнодорожное полотно. Вторая ракета поразила территорию вагонного депо. На месте возникло возгорание. Точные результаты поражения на данный момент неизвестны», - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ подтверждают разрушение железнодорожных пути на ветке, ведущей из Харькова в Донбасс. В Минобороны РФ о произошедшем не сообщали.
Харьков уже сегодня является «отрезанным ломтем» для президента Украины Владимира Зеленского, при наступлении российской армии на город он не сдаст его и будет готов превратить в руины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
«Мы видим, что плотная городская застройка Харькова используется ВСУ как оборонительные сооружения. Именно в Харькове размещаются ракетные системы залпового огня, дальнобойные артиллерийские установки и масса другого оружия, которое используется против Белгородской области. Касательно Харькова, в сознании режима Зеленского это абсолютно не свой для них город. Они прекрасно знают ориентацию большинства жителей города в сторону РФ. Харьков в сознании режима Зеленского – это отрезанный ломоть, который не жалко уничтожать и который можно бросать в горнило прямого противостояния, превращая его в руины», – сказал Рогов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сейчас находятся в стагнации на передовой, нужно проработать дальнейшие действия, передает «Радиоточка НСН».
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