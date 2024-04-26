«Теряют позиции и пути»: ВС РФ нанесли «мощный удар» по украинской железной дороге

Российские силы в рамках спецоперации продолжают активно продвигаться на Донецком направлении. Ожесточенные бои ведутся сразу в нескольких ключевых населенных пунктах, военные корреспонденты докладывают обстановку.

ВСУ ПОКИДАЮТ ПОЗИЦИИ

Так, украинские войска покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», - рассказал он.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал, что российские военные прорвались вглубь с юга в Красногоровке, захватили всю южную часть частного сектора.

«Бои за огнеупорный завод. Большие потери», - написал он.

По его словам, желанная цель российских войск — взятие Константиновки и Угледара. Там российские войска продвигаются тяжело именно из-за того, что ВСУ пытаются удерживать Красногоровку, но это дается им все сложнее.

Также Котенок сообщил, что ВС РФ уже ворвались в Парасковиевку, «треть села прошли и дошли до роскошного особняка, какой жаль видеть в таком состоянии», рассказывает он.

Более того, после стремительного клина и освобождения Новобахмутовки российские силы освободили большую часть Соловьево, пишет военкор. По другим населенным пунктам на данный момент ведется работа, продавить противника удается не сразу.