«Большой прорыв»: Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ

Этой ночью российские силы нанесли удар по энергетике, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области.

«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией», - рассказал министр.

Он отметил, что воздушные силы заявили, что удары якобы наносились крылатыми ракетами и «Кинжалами». В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

При этом в Минобороны РФ заявили, что за ночь дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом.

СМЕНА ТАКТИКИ

В целом военные эксперты отмечают активизацию российских войск на передовой, а также «смену тактики». Так, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что новая тактика российских войск заключается в ударе в стык позиции фронта. Он уверен, что это поможет России обрушить фронт на Украине.



«Сейчас большой прорыв на украинском фронте. Наша новая тактика, удар в стык позиции противника, пробила оборону и в Часове Яре, под Авдеевкой и в Очеретино (ДНР), что принципиально важно. Если мы не потеряем инициативу, то мы выйдем на рубежи, где перед нами уже нет никаких укрепрайонов. Нужно закрепить эту инициативу. Тогда ВСУ ничего не останется, как усиленно отступать, есть шансы, что украинский фронт рухнет», - отметил он.

Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Павел Костенко.

Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.

«Все зависит от того, насколько противник будет упорно держать данный населенный пункт и чем он готов жертвовать. Мы видим по последним действиям, что он готов жертвовать абсолютно всем, личным составом в огромном количестве… Сюда подтянуты так называемые элитные войска. Часов Яр, в отличие от Артемовска, намного важнее для украинских боевиков, это своеобразный логистический хаб, здесь находится очень много и складов, и пунктов дислокации ВСУ, сюда перетянуты серьезные группировки», - отмечал он.