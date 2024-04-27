«Большой прорыв»: Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ
Российские силы ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, под ударом также оказались четыре электростанции.
В ночь на 27 апреля российские силы ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Под российские удары ночью попали четыре электростанции компании ДТЭК, пишут украинские СМИ.
УДАРЫ И 66 ДРОНОВ
Сообщается, что после удара проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона.
Также украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях, Днепре, Кривом Роге.
Этой ночью российские силы нанесли удар по энергетике, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области.
«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией», - рассказал министр.
Он отметил, что воздушные силы заявили, что удары якобы наносились крылатыми ракетами и «Кинжалами». В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.
При этом в Минобороны РФ заявили, что за ночь дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом.
СМЕНА ТАКТИКИ
В целом военные эксперты отмечают активизацию российских войск на передовой, а также «смену тактики». Так, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что новая тактика российских войск заключается в ударе в стык позиции фронта. Он уверен, что это поможет России обрушить фронт на Украине.
«Сейчас большой прорыв на украинском фронте. Наша новая тактика, удар в стык позиции противника, пробила оборону и в Часове Яре, под Авдеевкой и в Очеретино (ДНР), что принципиально важно. Если мы не потеряем инициативу, то мы выйдем на рубежи, где перед нами уже нет никаких укрепрайонов. Нужно закрепить эту инициативу. Тогда ВСУ ничего не останется, как усиленно отступать, есть шансы, что украинский фронт рухнет», - отметил он.
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Павел Костенко.
Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.
«Все зависит от того, насколько противник будет упорно держать данный населенный пункт и чем он готов жертвовать. Мы видим по последним действиям, что он готов жертвовать абсолютно всем, личным составом в огромном количестве… Сюда подтянуты так называемые элитные войска. Часов Яр, в отличие от Артемовска, намного важнее для украинских боевиков, это своеобразный логистический хаб, здесь находится очень много и складов, и пунктов дислокации ВСУ, сюда перетянуты серьезные группировки», - отмечал он.
ПЕРЕКРЫВАЮТ ПУТИ
Днем ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные также активно «взялись за украинскую железную дорогу». Он рассказал о трех мощных ударах по железнодорожной инфраструктуре.
«Один пришелся по железнодорожному узлу в Удачном, к западу от Покровска, на оккупированной части ДНР. Еще один - по железнодорожной ветке, ведущей из Харькова на Донбасс. Прилет в районе вокзала, движение в сторону Донбасса прекращено. Третий удар - в Черкасской области. Там повреждена железнодорожная инфраструктура», - написал он в Telegram-канале.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил РИА Новости российский удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, а также в поселке Удачное.
Подобные действия позволяют отрезать ВСУ от поставок боеприпасов, уверены военные аналитики, что также сказывается на ходе боевых действий.
Накануне российские военные уничтожили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе поселка Удачное, сообщили в Минобороны России.
22 апреля был нанесен удар по телебашне в Харькове, писали украинские СМИ. Отмечается, что телебашня была «глазами и ушами» ВСУ. Автор канала допустил, что на ней могло быть установлено средство оптической разведки — система «Сова», состоящая из нескольких IP-камер, подключающихся к нейросети.
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