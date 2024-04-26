Песков: Буферная зона будет расширена из-за передачи новых ракет Киеву
26 апреля 202402:01
Поставка Украине Западом новых ракет с увеличенной дальностью приведет к расширению буферной зоны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, она должна будет появиться для обеспечения безопасности РФ. Получение Киевом дальнобойных ракет приведет лишь к большему количеству жертв и разрушений, отметил Песков.
Как отметил Песков, секретная поставка Киеву дальнобойных ракет только подтверждает вовлечённость США в конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Буферная зона будет расширена из-за передачи новых ракет Киеву
- Госдеп: США продолжают оценивать возможности использовать активы РФ с G7
- Количество пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех
- В США заявили, что выделенного $61 млрд на военную поддержку Украины не хватит надолго
- Пентагон: Военнослужащие США на Украине не намерены участвовать в боях
- США начнут поставки оружия ВСУ в ближайшие дни
- В Дагестане ученица третьего класса «заминировала» несколько школ
- В Раде предложили проживающим за границей украинцам сдать паспорта
- В кинотеатрах покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»
- Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru