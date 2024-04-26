Песков: Буферная зона будет расширена из-за передачи новых ракет Киеву

Поставка Украине Западом новых ракет с увеличенной дальностью приведет к расширению буферной зоны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, она должна будет появиться для обеспечения безопасности РФ. Получение Киевом дальнобойных ракет приведет лишь к большему количеству жертв и разрушений, отметил Песков.

Как отметил Песков, секретная поставка Киеву дальнобойных ракет только подтверждает вовлечённость США в конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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