Песков: Буферная зона будет расширена из-за передачи новых ракет Киеву

По его словам, она должна будет появиться для обеспечения безопасности РФ. Получение Киевом дальнобойных ракет приведет лишь к большему количеству жертв и разрушений, отметил Песков.

Как отметил Песков, секретная поставка Киеву дальнобойных ракет только подтверждает вовлечённость США в конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

