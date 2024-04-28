Песков: В украинских войсках нарастает паника
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, среди украинских военных на фронте нарастает паника, и России крайне важно поддержать эту тенденцию.
«Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», - заявил он в интервью Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что получает информацию о ситуации на фронте из первых рук - от друзей, родственников друзей и других лиц, воюющих в зоне боевых действий. По его словам, эти люди рассказывают о нарастающей панике в рядах украинских военных во время отпусков, в телефонных разговорах и письмах.
Кроме того, пресс-секретарь выразил уверенность, что «коллективный Запад плюс один», под которым он подразумевал Украину, будет «тестировать Россию на слабо». Однако он подчеркнул, что России крайне важно не показывать эту самую слабость.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН назвал Харьков «отрезанным ломтем» для президента Украины Владимира Зеленского, при наступлении российской армии на город он не сдаст его и будет готов превратить в руины.
«Мы видим, что плотная городская застройка Харькова используется ВСУ как оборонительные сооружения. Именно в Харькове размещаются ракетные системы залпового огня, дальнобойные артиллерийские установки и масса другого оружия, которое используется против Белгородской области. Касательно Харькова, в сознании режима Зеленского это абсолютно не свой для них город. Они прекрасно знают ориентацию большинства жителей города в сторону РФ. Харьков в сознании режима Зеленского – это отрезанный ломоть, который не жалко уничтожать и который можно бросать в горнило прямого противостояния, превращая его в руины», – сказал Рогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru