Атака ВСУ: В Краснодаре звучит сирена
Украинские беспилотные летательные аппараты пытаются атаковать территорию Краснодара, сообщают «Вести».
В городе звучит сирена. Местных жителей просят соблюдать спокойствие, предпринять меры безопасности и следить за оповещениями официальных источников.
До этого беспилотная опасность объявили в нескольких муниципалитетах края. Временно ограничена работа аэропорта, который не принимает и отправляет самолеты.
Днем ранее над территорией России сбили 856 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Binance рассказали, как хакеры украли больше $6 млрд
- В США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ
- Атака ВСУ: В Краснодаре звучит сирена
- Литва призвала ЕС срочно преодолеть энергокризис
- СМИ: новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь РФ
- При назначении детского пособия начнут учитывать обороты по счетам
- Дубль Батракова помог «Галатасараю» победить «Штутгарт» в Лиге чемпионов
- В России пока не приняли решение о надбавках к тарифам ЖКХ
- В Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Илющенко
- СМИ: Австралиец поймал редкую рыбу и стал миллионером