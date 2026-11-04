Атака ВСУ: В Краснодаре звучит сирена

Украинские беспилотные летательные аппараты пытаются атаковать территорию Краснодара, сообщают «Вести».

При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек

В городе звучит сирена. Местных жителей просят соблюдать спокойствие, предпринять меры безопасности и следить за оповещениями официальных источников.

До этого беспилотная опасность объявили в нескольких муниципалитетах края. Временно ограничена работа аэропорта, который не принимает и отправляет самолеты.

Днем ранее над территорией России сбили 856 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУКраснодар

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