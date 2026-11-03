При назначении детского пособия начнут учитывать обороты по счетам
С 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по банковским счетам. Соответствующую редакцию правил вынесли на общественное обсуждение, уточнила пресс-служба Минтруда РФ.
С января до апреля показатели будут иметь значение только для аналитики. Они не связаны с решением о выплате.
А уже со второго весеннего месяца оценка будет влиять на это. Подобная схема работает в Подмосковье, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Процедура идет без сбора справок, по аналогии с проверкой имущественной обеспеченности.
Если банк вовремя не передаст сведения, заявитель сможет предоставить их сам. Допустимый лимит оборотов не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи — до 200% всех поступлений.
Если объем меньше, пособие назначат. Не будут учитывать переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества.
Также уточняются требования к минимальному заработку: он составит десять МРОТ в год. Правило заработает с 1 января 2027 года и не коснется граждан с объективными причинами отсутствия заработка — беременностью, уходом за малышами до 3 лет, многодетностью, инвалидностью, болезнью или безработицей при регистрации в кадровом центре.
Недавно рассказывали, что график выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника.
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