При назначении детского пособия начнут учитывать обороты по счетам

С января до апреля показатели будут иметь значение только для аналитики. Они не связаны с решением о выплате.



А уже со второго весеннего месяца оценка будет влиять на это. Подобная схема работает в Подмосковье, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Процедура идет без сбора справок, по аналогии с проверкой имущественной обеспеченности.



Если банк вовремя не передаст сведения, заявитель сможет предоставить их сам. Допустимый лимит оборотов не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи — до 200% всех поступлений.



Если объем меньше, пособие назначат. Не будут учитывать переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества.



Также уточняются требования к минимальному заработку: он составит десять МРОТ в год. Правило заработает с 1 января 2027 года и не коснется граждан с объективными причинами отсутствия заработка — беременностью, уходом за малышами до 3 лет, многодетностью, инвалидностью, болезнью или безработицей при регистрации в кадровом центре.



Недавно рассказывали, что график выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника.

