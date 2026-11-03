Литва призвала ЕС срочно преодолеть энергокризис

Руководитель Минэнерго Литвы Лукас Савицкас заявил, что Евросоюзу необходимо срочно разработать дополнительные меры сдерживания биржевых цен на природный и сжиженный газ. Своим мнением он поделился с Rapporteur.

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В последние дни стоимость газа в Европе превысила 100 евро за мегаватт-час — впервые с 2022 года, уточнило издание.

Савицкас — в следующем году возглавит Совет ЕС — подчеркнул, что энергетический шок может придать уверенности тем, кто выступает за изменение курса объединения. По его словам, Евросоюзу следует вкладывать деньги в свои энергоресурсы.

Он добавил, что без четких мер поддержки альтернативные предложения будут звучать все громче.

При этом опасения по поводу роста расходов домохозяйств усилятся в преддверии 1 января. С этого дня вступает в силу запрет Евросоюза на импорт российского газа по морю. Несмотря на украинский конфликт, в этом году на РФ пришлось более 10% поставок, сообщает зарубежное издание.

Недавно спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно голубое топливо из РФ для выживания.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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