В последние дни стоимость газа в Европе превысила 100 евро за мегаватт-час — впервые с 2022 года, уточнило издание.



Савицкас — в следующем году возглавит Совет ЕС — подчеркнул, что энергетический шок может придать уверенности тем, кто выступает за изменение курса объединения. По его словам, Евросоюзу следует вкладывать деньги в свои энергоресурсы.



Он добавил, что без четких мер поддержки альтернативные предложения будут звучать все громче.



При этом опасения по поводу роста расходов домохозяйств усилятся в преддверии 1 января. С этого дня вступает в силу запрет Евросоюза на импорт российского газа по морю. Несмотря на украинский конфликт, в этом году на РФ пришлось более 10% поставок, сообщает зарубежное издание.



Недавно спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужно голубое топливо из РФ для выживания.

