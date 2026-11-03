СМИ: новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь РФ

Эти сведения отражены в новом оборонном плане НАТО.



До этого главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич рассказывал о «теории победы» над Россией. Она предполагает удары по «всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует» ВС РФ. При этом эскалация до ядерного удара в стратегию не входит. Ключевой элемент там — высокоточное вооружение дальнего действия.



Аналитик Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман рассказал, что по всей Европе уже объявили как минимум о 48 новых проектах по разработке недорогих крылатых ракет с участием 20 производителей. Правда, часть из них никогда не реализуют, а остальные потребует нескольких лет работы.



Недавно Гринкевич подчеркнул, что потенциальный конфликт с Москвой не неизбежен.

