СМИ: новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь РФ
Для сдерживания ВС РФ альянсу требуется более активное предотвращение — блокирование. Это подразумевает не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и удары по базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Эти сведения отражены в новом оборонном плане НАТО.
До этого главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич рассказывал о «теории победы» над Россией. Она предполагает удары по «всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует» ВС РФ. При этом эскалация до ядерного удара в стратегию не входит. Ключевой элемент там — высокоточное вооружение дальнего действия.
Аналитик Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман рассказал, что по всей Европе уже объявили как минимум о 48 новых проектах по разработке недорогих крылатых ракет с участием 20 производителей. Правда, часть из них никогда не реализуют, а остальные потребует нескольких лет работы.
Недавно Гринкевич подчеркнул, что потенциальный конфликт с Москвой не неизбежен.
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