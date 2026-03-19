«Стратус» и «Коксаки»: Онищенко перечислил вирусы, которые охватили Россию
В России сейчас преобладает подвид коронавируса «Стратус», а также вирус «Коксаки», сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, какие вирусы сейчас циркулируют в России.
«У нас необычно теплая весна. За 11 неделю года у нас по всей стране продолжалось снижение заболеваемости. Уровень заболеваемости соответствует среднему многолетнему. Мы уже получили от ВОЗ набор штаммов, которые будут включены в вакцины сезона 2026-2027. Там заменяется лишь один H3N2. Все остальные штаммы остаются те же самые. Также мы получаем тетравакцину. Не бай Бог скоро появятся все эти провокации, которые были с гонконгским и свиным гриппами. Не надо на этом спекулировать. Грипп B начал себя проявлять. Ковид также остался среди циркулирующих штаммов. В прошлом году были подъемы в мае-июне, ближе к сентябрю, а потом он начал расти в составе общей заболеваемости. Ковид стал постоянно циркулирующей инфекцией», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в России сейчас преобладает подвид коронавируса «Стратус».
«Сейчас преобладает субтип коронавируса ”Стратус”, который как и все обладает более высокой контагиозностью, обладает возможностью обойти иммунитет. Поэтому идет большое носительство. У людей-носителей нет температуры, нет симптомов. Передается он воздушно-капельно. Из симптомов можно выделить боль и осиплость в горле, насморк, общая слабость, сухой кашель с небольшим количеством мокроты. Температура 37-38 градусов, если это уже клиническое проявление. Также у нас ходят энтеровирусы "Коксаки". Активность "Коксаки" нарастает, но не на эпидемическом уровне. Этот вирус как правило проходит с сыпью, болью в горле, напоминает ангину», — добавил Онищенко.
В России фиксируется снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, но респираторные вирусы по‑прежнему активно циркулируют в весенний период. По оценкам экспертов, эпидемический сезон ОРВИ и гриппа в Москве продлится как минимум до середины апреля, а заметная активность вирусов сохранится до конца марта — начала апреля.
За первую неделю марта рост числа заболевших отмечен минимум в 20 регионах страны. Специалисты объясняют такую динамику сезонным ослаблением иммунитета и резкими температурными колебаниями. Кроме того, в ряде субъектов РФ по‑прежнему регистрируют случаи заражения гонконгским гриппом — в частности, во Владимирской, Пензенской и Тамбовской областях.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сказал НСН, что COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам.
