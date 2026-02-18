«Тюрьма для похудения»: Формат экстремального лагеря не приживется в России
В России не так много людей с избыточным весом, которые готовы тренироваться ежедневно, сказала НСН Дарья Кожевникова.
Похудение под присмотром специалистов в отдельном лагере может помочь многим сбросить килограммы. Однако быстрое снижение веса за месяц небезопасно для организма, заявила в беседе с НСН руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.
В Китае, по данным местных СМИ, набирают популярность так называемые «тюрьмы для похудения». Сервис не бесплатный, 28 дней в лагере строгого режима стоит в пересчете на российскую валюту 100 тысяч рублей. Программа включает ранние подъемы, правильное питание и тренировки, иногда по 12 часов в день, видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». У участников нет возможности уехать оттуда раньше срока.
Кожевникова допустила, что такие лагеря действительно могут помочь похудеть, но есть нюанс.
«Часто при самостоятельном похудении кто-то выбирает вообще не есть или исключает что-то из нутриентов, например, углеводы. Благая цель - похудеть, уменьшить вес и снизить отечность, а фактически получается другое. Неправильное похудение усиливает сложности. Сама идея о пансионате неплохая, если это помогает людям. Одна загвоздка – короткий срок. Резкое похудение за месяц может навредить. Жир будет утилизироваться через кровь. В этом случае она становится густая, плотная. Тогда возникает вопрос о тромбах. Худеть надо медленно и спокойно, планомерно, а не за месяц. Если у человека был большой вес, он покажет большой минус по сбрасыванию. Если были лишние 3-5 килограмм, при жестком питании и тренировках можно скинуть 4 килограмма за месяц. Однако зависит от возраста. У девушки от 18 до 25 лет – одна история и метаболизм, у девушки в 25-35 - другая. Чем старше мы становимся, тем сложнее сбрасывать вес. Спорт и правильное питание должны быть постоянно, и в радость. Тогда будет работать», - отметила она.
По словам Кожевниковой, в России формат «тюрьмы для толстых» мог бы привлечь новизной, но не прижился бы надолго.
«Думаю, в России сильно не хватает фитнес-отелей, в которых доступны не просто бассейн и тренажерный зал, а любая фитнес-нагрузка. Меня бы, например, порадовало, если бы был глэмпинг с фитнесом. Это тот же лагерь, но с форматом, что ты не прерываешь тренировочную деятельность, можешь позаниматься на свежем воздухе и не только. Зайдет ли россиянам относительно лагерей «тюрьма для толстых»? Наверное, только в качестве хайпа, чтобы шокировать публику. Можно раскрутить инфополе вокруг этой идеи, сделать шоу. Тогда в качестве некоторого времени это будет интересно. Однако у нас нет настолько толстых людей. По сравнению с тем, насколько большие люди в США, наши толстушки просто очаровательные, приятные, кругленькие женщины, они выглядят элегантнее», - заявила она.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала «Радиоточке НСН», что ежедневный подсчет калорий, правильное питание и регулярная физическая нагрузка помогут справиться с лишним весом. По ее словам, если человек не занимается в спортзале, то его норма 1200 ккал в день.
