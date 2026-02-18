В Китае, по данным местных СМИ, набирают популярность так называемые «тюрьмы для похудения». Сервис не бесплатный, 28 дней в лагере строгого режима стоит в пересчете на российскую валюту 100 тысяч рублей. Программа включает ранние подъемы, правильное питание и тренировки, иногда по 12 часов в день, видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». У участников нет возможности уехать оттуда раньше срока.

Кожевникова допустила, что такие лагеря действительно могут помочь похудеть, но есть нюанс.

«Часто при самостоятельном похудении кто-то выбирает вообще не есть или исключает что-то из нутриентов, например, углеводы. Благая цель - похудеть, уменьшить вес и снизить отечность, а фактически получается другое. Неправильное похудение усиливает сложности. Сама идея о пансионате неплохая, если это помогает людям. Одна загвоздка – короткий срок. Резкое похудение за месяц может навредить. Жир будет утилизироваться через кровь. В этом случае она становится густая, плотная. Тогда возникает вопрос о тромбах. Худеть надо медленно и спокойно, планомерно, а не за месяц. Если у человека был большой вес, он покажет большой минус по сбрасыванию. Если были лишние 3-5 килограмм, при жестком питании и тренировках можно скинуть 4 килограмма за месяц. Однако зависит от возраста. У девушки от 18 до 25 лет – одна история и метаболизм, у девушки в 25-35 - другая. Чем старше мы становимся, тем сложнее сбрасывать вес. Спорт и правильное питание должны быть постоянно, и в радость. Тогда будет работать», - отметила она.