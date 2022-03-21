Россия «загорится»: Иммунолог заявил о начале новой волны «стелс-омикрона»
В некоторых регионах России уже начался рост заболеваемости, также сохраняется высокая смертность, заявил Владимир Болибок.
В России уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном», ситуация может усугубиться из-за того, что в связи со спецоперацией на Украине грузовые и пассажирские потоки теперь идут из Китая, где сильно повышается заболеваемость, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано. По его словам, во многих странах напротив начинается новая волна.
«Коронавирус продолжается, он никуда не делся. Сейчас спала волна, вызванная "омикроном", но уже начинается волна, вызванная "стелс-омикроном". Вдруг также неожиданно "загорелся" Китай. Для России это не очень благоприятная ситуация, потому что в связи с изменениями экономических условий, начинают перенастраиваться связи, грузовые потоки и пассажирские. В России на сегодняшний день есть все признаки подошвы волны. Падение заболеваемости в некоторых субъектах страны уже остановилось, даже есть незначительный рост. Также сохраняется достаточно высокая смертность», - сказал Болибок.
По его словам, в Россию часто завозились новые штаммы из других стран. Болибок отметил, что сейчас такая вероятность невысока, так как с европейскими странами у России сильно ограничено авиасообщение.
«Европейские страны достаточно серьезно страдают от "стелс-омикрона". Уже начался подъем заболеваемости во Франции, Великобритании, Италии и Чехии. Но все предыдущие волны начинались в Европе, а потом готовый штамм завозили в Россию. В связи с тем, что сейчас авиасообщение с другими странами ограничено, здесь есть надежда на лучшее. Единственное, что нам угрожает – это завоз из юго-восточной Азии. Но азиаты сейчас гораздо более тщательно подходят к выполнению всех карантинных мероприятий», - сказал Болибок.
Иммунолог также прокомментировал отмену масочного режима в Москве и отметил, что такое решение приняли не из-за снижения уровня заболеваемости. Он объяснил, что маски абсолютно бесполезны при омикрон-штамме из-за его крайне высокой заразности.
«Отмена масочного режима была связана не с тем, что в России резко упала заболеваемость. Она связана с тем, что при крайне высокой контагиозности (заразности – ред. НСН) новых штаммов, даже те, кто носили маски, все равно заражались. Человечество еще ни разу не сталкивалось с таким заразным вирусом. Маски не защищают, защищают только специальные сертифицированные респираторы. Но требовать у населения, чтобы они носили эти респираторы, накладно, они достаточно дорогостоящие. Однако даже если человек носит респиратор, все ровно необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться», - резюмировал Болибок.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски по всей стране.
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