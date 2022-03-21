Россия «загорится»: Иммунолог заявил о начале новой волны «стелс-омикрона»

Иммунолог также прокомментировал отмену масочного режима в Москве и отметил, что такое решение приняли не из-за снижения уровня заболеваемости. Он объяснил, что маски абсолютно бесполезны при омикрон-штамме из-за его крайне высокой заразности.

«Отмена масочного режима была связана не с тем, что в России резко упала заболеваемость. Она связана с тем, что при крайне высокой контагиозности (заразности – ред. НСН) новых штаммов, даже те, кто носили маски, все равно заражались. Человечество еще ни разу не сталкивалось с таким заразным вирусом. Маски не защищают, защищают только специальные сертифицированные респираторы. Но требовать у населения, чтобы они носили эти респираторы, накладно, они достаточно дорогостоящие. Однако даже если человек носит респиратор, все ровно необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться», - резюмировал Болибок.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски по всей стране.

