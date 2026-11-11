Никакого упрощения: Зачем россиянам единая виза в Камбоджу, Лаос и Вьетнам

Единая виза Камбоджи, Лаоса и Вьетнама никак не отразится на российских туристах, заявили в АТОР.

В случае, если Камбоджа, Лаос и Вьетнам примут решение о введении единой визы, ориентированной на Европу и Америку, это не усложнит положение российских туристов, заявили НСН в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Камбоджа, Лаос и Вьетнам планируют ввести единую визу по шенгенскому образцу в рамках программы развития туризма на 2026–2028 годы. Документ позволит посещать все три страны по одному разрешению, упростив маршруты и сократив бюрократию. Инициатива продвигается под лозунгом «Одно путешествие, три направления». Для граждан России визовый режим останется прежним: во Вьетнам и Лаос въезд безвизовый, в Камбоджу — по прибытии или онлайн. В 2024 году Таиланд уже предлагал создать аналогичную зону для шести стран, включая Бруней и Малайзию, но проект не вышел за рамки обсуждения. В АТОР отметили, что российских туристов инициатива никак не коснется.

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«Пока это только план – внедрение намечено на 2028 год. Неизвестны ни стоимость, ни срок действия, ни количество разрешённых дней. Главное здесь, что единая виза для Вьетнама, Лаоса и Камбоджи разрабатывается в первую очередь для туристов из стран, которым для въезда в каждое из этих государств требуется оформлять визу отдельно. Основная цель проекта – упростить жизнь путешественникам из стран Европы и Америки, которым сейчас нужно получать три отдельные визы», – отметили в АТОР.

Что касается российских туристов, то им такая виза не нужна, так как у России уже есть безвизовый режим с этими странами.

«Проект касается только визовых стран, и никаких барьеров в случае реализации для российских туристов возникнуть просто не может. Никакого усложнения или наоборот, упрощения, для россиян от этого проекта не предвидится. Россиян это не коснется, и их потоки никак не перераспределятся», – добавили представитель АТОР.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал НСН, что делать российскому туристу, если его обокрали во Вьетнаме.

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ФОТО: ТАСС / Павел Каравашкин
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