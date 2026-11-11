Никакого упрощения: Зачем россиянам единая виза в Камбоджу, Лаос и Вьетнам

«Пока это только план – внедрение намечено на 2028 год. Неизвестны ни стоимость, ни срок действия, ни количество разрешённых дней. Главное здесь, что единая виза для Вьетнама, Лаоса и Камбоджи разрабатывается в первую очередь для туристов из стран, которым для въезда в каждое из этих государств требуется оформлять визу отдельно. Основная цель проекта – упростить жизнь путешественникам из стран Европы и Америки, которым сейчас нужно получать три отдельные визы», – отметили в АТОР.

Что касается российских туристов, то им такая виза не нужна, так как у России уже есть безвизовый режим с этими странами.

«Проект касается только визовых стран, и никаких барьеров в случае реализации для российских туристов возникнуть просто не может. Никакого усложнения или наоборот, упрощения, для россиян от этого проекта не предвидится. Россиян это не коснется, и их потоки никак не перераспределятся», – добавили представитель АТОР.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал НСН, что делать российскому туристу, если его обокрали во Вьетнаме.

