Россиян предупредили об опасности «сына» «омикрона»

Из-за множества мутаций выявленный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

По его мнению, активность «сына» «омикрона» может быть вызвана новой вспышкой COVID-19 в Китае. При этом вирусолог отметил, что «Дельтакрон» практически изжил себя.

По данным ученых, побочная линия «омикрона» имеет почти 30 мутаций, лучше прячется от иммунитета и моноклональных антител. При этом исследователи считают, что «сын» этого штамма примерно на 30% заразнее исходного варианта «омикрона».