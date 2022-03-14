Россиян предупредили об опасности «сына» «омикрона»
Из-за множества мутаций выявленный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По его мнению, активность «сына» «омикрона» может быть вызвана новой вспышкой COVID-19 в Китае. При этом вирусолог отметил, что «Дельтакрон» практически изжил себя.
По данным ученых, побочная линия «омикрона» имеет почти 30 мутаций, лучше прячется от иммунитета и моноклональных антител. При этом исследователи считают, что «сын» этого штамма примерно на 30% заразнее исходного варианта «омикрона».
Штамм BA.2 уже выявили в Бельгии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Франции и Швейцарии. При этом в странах Восточной Европы его до сих пор не обнаружили.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вспышки короновируса в России будут продолжаться и дальше. При этом он призвал остановить «истерию» вокруг этой болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru