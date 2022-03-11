Стопкоронавирус.рф: Уровень коллективного иммунитета в России составил более 50%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в нашей стране составляет 53,6%. Соответствующие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 11 марта, число новых случаев заражения ковидом в России за сутки составило 50 тысяч 743. Умерло 674 человека, выздоровели - 151 тысяча граждан.

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 11 марта, число россиян, вакцинировавшихся первым компонентом, составило 88 миллионов 277 тысяч 878 человек. При этом полную вакцинацию уже осуществили 84 миллиона 489 тысяч 88 граждан.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вспышки короновируса в РФ будут продолжаться и дальше. При этом он призвал остановить «истерию» вокруг этой болезни.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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