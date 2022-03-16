Мурашко: Штамм коронавируса BA.2 может стать преобладающим в мире
Вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2, также известный как стелс-омикрон, может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава напомнил, что существует несколько генетических линий омикрон-штамма, пишет РИА ФАН.
«Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Мурашко, переболевшие «омикроном» рискуют заразиться вариантом BA.2. При этом для вакцинированных от коронавируса рисков меньше.
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