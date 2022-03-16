Мурашко: Штамм коронавируса BA.2 может стать преобладающим в мире

Вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2, также известный как стелс-омикрон, может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Российские ученые разработали тест для выявления видов «омикрона»

Глава Минздрава напомнил, что существует несколько генетических линий омикрон-штамма, пишет РИА ФАН.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Мурашко, переболевшие «омикроном» рискуют заразиться вариантом BA.2. При этом для вакцинированных от коронавируса рисков меньше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры