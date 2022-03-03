Вирусолог Аграновский назвал срок отказа от масочного режима в России

При этом вирусолог отметил, что QR-коды для доступа в общественные места могут вернуть, если количество заболевших вновь будет показывать рост.

«Это [возвращение QR-кодов] зависит от того, как пойдет инфекция, точно нельзя сказать. Может быть, мы вообще находимся на выходе из пандемии. В то же время сейчас уже наступает такой сезон, который неблагоприятен для воздушно-капельных инфекций. Нельзя исключить на 100%, что не появится какой-то новый штамм. Пока много людей болеет, такая вероятность существует. Но новый штамм может просто не успеть появиться», - резюмировал Аграновский.

Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. По его словам, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы.

