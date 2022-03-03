Вирусолог Аграновский назвал срок отказа от масочного режима в России
Маски могут стать необязательными уже через пару месяцев, если не появится новый штамм коронавируса заявил НСН Алексей Аграновский.
В России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончится в самое ближайшее время, к лету уже можно будет снять маски, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Мэр Москвы Сергей Собянин с 3 марта отменил QR-коды и все ограничения на посещение объектов общественного питания, а также развлекательных и спортивных массовых мероприятий. По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе приходит в норму.
«В стране идет спад заболеваемости. Самый главный штамм сейчас - «омикрон», который вызывает относительно стертые симптомы, а также меньше тяжелых случаев. В связи с этим ввели такие послабления. Это нормально и правильно. Вряд ли в ближайшем времени можно ожидать повышения уровня заболеваемости. Маски можно будет снять, возможно, уже к лету. Но все это зависит от цифр заболевших, госпитализированных и умерших», - сказал Аграновский.
При этом вирусолог отметил, что QR-коды для доступа в общественные места могут вернуть, если количество заболевших вновь будет показывать рост.
«Это [возвращение QR-кодов] зависит от того, как пойдет инфекция, точно нельзя сказать. Может быть, мы вообще находимся на выходе из пандемии. В то же время сейчас уже наступает такой сезон, который неблагоприятен для воздушно-капельных инфекций. Нельзя исключить на 100%, что не появится какой-то новый штамм. Пока много людей болеет, такая вероятность существует. Но новый штамм может просто не успеть появиться», - резюмировал Аграновский.
Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. По его словам, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы.
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