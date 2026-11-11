В МИД РФ допустили участие НАТО в архитектуре евразийской безопасности

На сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности он отметил, что Москва этого не исключает.

«Мы... не исключаем возможности участия и тех стран, которые... при определенных обстоятельствах могут задуматься над необходимостью каких-то дополнительных шагов по обеспечению собственной безопасности», - сказал дипломат.

Ранее партия «Непокоренная Франция» кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона заявила о намерении вывести страну из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

