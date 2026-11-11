В МИД РФ допустили участие НАТО в архитектуре евразийской безопасности
Страны НАТО могли бы поучаствовать в построении архитектуры евразийской безопасности. Как пишет RT, об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
На сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности он отметил, что Москва этого не исключает.
«Мы... не исключаем возможности участия и тех стран, которые... при определенных обстоятельствах могут задуматься над необходимостью каких-то дополнительных шагов по обеспечению собственной безопасности», - сказал дипломат.
Ранее партия «Непокоренная Франция» кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона заявила о намерении вывести страну из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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