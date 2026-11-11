Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом в ближайшие дни встретится с Путиным

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что 12 ноября вместе со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом приедет в Россию.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270»

На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби он уточнил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве будет обсуждаться вопрос обмена заключенными.

«После этого мы вылетим в Дублин, где встретимся с президентом Украины, чтобы проинформировать его о результатах и ​​более детально проработать некоторые идеи, возникшие у нас», - добавил Кушнер.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в Абу-Даби Москва и Киев «принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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