Гинцбург: Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано

По его словам, в России от старой волны в день умирает больше 400 человек.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.

