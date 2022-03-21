Гинцбург: Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано
Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции еще рано, во многих странах напротив начинается новая волна. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
По его словам, в России от старой волны в день умирает больше 400 человек.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.
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