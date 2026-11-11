Глава делегации РФ Мединский рассказал о трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Москва и Киев «принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными», конкретные детали будут раскрыты в ближайшее время. Об этом заявил глава российской делегации на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.
В ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи он сообщил, что центральной темой обсуждений была европейская система безопасности, по которой «где-то удалось найти взаимопонимание».
«Кризис на Украине показал, что система безопасности в Европе работает очень плохо... Россия считает правильной постановку вопроса, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта», - сказал Мединский.
Как пишет RT, также он отметил, что европейцы смогут стать участниками переговоров «когда у них проснётся совесть», добавив, что пока Москва не получала со стороны европейских странн ни одной мирной инициативы и ни одного мирного предложения.
Кроме того, Мединский указал, что российская сторона положительно оценивает роль посланников президента США Дональда Трампа. По его словам, это «люди искренние, эффективные, нацеленные на результат». Он подчеркнул, что «важно, сколько жизней будет спасено в рамках их посреднической миссии».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на простое прекращение огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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