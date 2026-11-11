Учитывая, что суверенная нейросеть для школьников создавалась без участия открытого профессионального сообщества, и, скорее всего, кулуарно, есть серьёзные риски, что там будет много ошибок. Об этом НСН рассказал руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.

Первую суверенную нейросеть в образовании могут представить до конца учебного года, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что это «уникальная разработка», которой нет аналогов в мире. По его словам, это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования. Воронцов выразил серьезное беспокойство по поводу того, кто и как ее создавал.

«Есть подозрение, что это будет сделано криво, кулуарно, тогда как именно такого рода разработки надо выносить на широкое общественное обсуждение и давать открытый доступ профессиональному сообществу для создания тестов и бенчмарков. Без этого никак нельзя. Если этим будет заниматься узкая группа людей, то они обязательно накосячат. Такого рода стандартизация, разработка регламентов длится долго. Это работа на год для очень большой серьёзной команды, которую никак нельзя поручать какой‑то отдельно взятой фирме, даже если это Сбербанк. Здесь должно создаться профессиональное открытое сообщество, в которое могут войти сертифицированные учителя. Туда должны войти технологические компании, кто‑то, кто будет критично анализировать получаемые результаты», — рассказал он.