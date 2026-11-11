Мединский: Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе

Россия вернёт каждую пядь своей земли. Как сообщает RT, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.

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Отвечая на вопрос об обсуждении территориальных вопросов, он подчеркнул, что это произойдёт «так либо иначе».

«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена. Так либо иначе», - сказал Мединский.

Американский переговорщик Джаред Кушнер, в свою очередь, назвал территориальный вопрос самым сложным в ходе переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кристина Соловьёва
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