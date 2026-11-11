Мединский: Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе
11 ноября 202614:50
Алексей Филимонов
Россия вернёт каждую пядь своей земли. Как сообщает RT, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.
Отвечая на вопрос об обсуждении территориальных вопросов, он подчеркнул, что это произойдёт «так либо иначе».
«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена. Так либо иначе», - сказал Мединский.
Американский переговорщик Джаред Кушнер, в свою очередь, назвал территориальный вопрос самым сложным в ходе переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Решения об участии Путина в саммите G20 в Майами пока нет
- Погода не подвела: Виноградари «Абрау-Дюрсо» отчитались о рекордных урожаях
- Диетолог раскрыла, почему протеиновые продукты не помогут похудеть
- Володин: Торговля вином через маркетплейсы не планируется
- Разрушительный шантаж: В Венгрии допустили раскол ЕС из-за помощи Украине
- Генерал Зорин: Обмен пленными РФ и Украины будет самым масштабным
- Мединский: Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе
- Никакого упрощения: Зачем россиянам единая виза в Камбоджу, Лаос и Вьетнам
- Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом в ближайшие дни встретится с Путиным
- «Точно накосячили?»: Закрытый ИИ для школ вызвал недоверие