Рэпер Macan принял военную присягу
В Росгвардии сообщили о торжественном принятии военной присяги новобранцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
Среди призванных на службу оказался и известный рэпер Macan (Андрей Косолапов).
В ходе церемонии более 400 новобранцев произнесли клятву верности Родине. Перед этим событием молодые военнослужащие в течение месяца осваивали основы военного дела: проходили строевую и физическую подготовку, отрабатывали навыки обращения с оружием, изучали общевоинские уставы и получали огневую подготовку, добавили в Росгвардии.
До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Macan игнорирует повестки и уклоняется от призыва. Тогда юрист в области военного права Иван Самарин говорил «Радиоточке НСН», что рэперу могло грозить до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.
Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, в свою очередь, в беседе с НСН отмечал, что год в армии не навредит популярности рэпера, потому что он уже стал достаточно известным артистом в России.
В 2024 году Macan стал артистом года на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Как рассказывали НСН в сервисе «VK Музыка», по итогам лета Macan стал главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Macan принял военную присягу
- «Стараются для Кэмерона»: Какие кинотеатры смогут показать «Аватара-3»
- На востоке Москвы произошел пожар на 15-м этаже многоэтажки
- Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев
- Названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты
- В Воронежской области задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
- Член ОП Машаров: При выбросе строительного мусора грозит штраф до 3 тысяч рублей
- СМИ: Россияне три дня не могут улететь со Шри-Ланки
- Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
- СМИ: Рэпер Macan служит в армии на должности водителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru