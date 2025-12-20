Рэпер Macan принял военную присягу

Среди призванных на службу оказался и известный рэпер Macan (Андрей Косолапов).

В ходе церемонии более 400 новобранцев произнесли клятву верности Родине. Перед этим событием молодые военнослужащие в течение месяца осваивали основы военного дела: проходили строевую и физическую подготовку, отрабатывали навыки обращения с оружием, изучали общевоинские уставы и получали огневую подготовку, добавили в Росгвардии.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Macan игнорирует повестки и уклоняется от призыва. Тогда юрист в области военного права Иван Самарин говорил «Радиоточке НСН», что рэперу могло грозить до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.

Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, в свою очередь, в беседе с НСН отмечал, что год в армии не навредит популярности рэпера, потому что он уже стал достаточно известным артистом в России.

В 2024 году Macan стал артистом года на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Как рассказывали НСН в сервисе «VK Музыка», по итогам лета Macan стал главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет.

