СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы
Американский финансист Джеффри Эпштейн в 1998 году приезжал в Россию, изучая возможность инвестиций в ядерную промышленность. Об этом пишет RT.
Ранее в Сети появилось фото Эпштейна в Сарове. На снимке также изображены IT-предпринимательница Эстер Дайсон и сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина (ВНИИТФ) Павел Олейников.
«Отмечается, что бизнесмены исследовали научный потенциал России и возможность инвестиций в ядерные наукограды», - сообщает RT.
По словам сотрудника ВНИИТФ Владимира Ананийчука, в то время в США ожидали, что «русские атомщики побегут, будет утечка информации». Американцы планировали вкладывать средства, чтобы специалисты могли вести свою деятельность. В рамках этой работы в РФ открывали научные центры, а делегации из США приезжали в ядерные города.
