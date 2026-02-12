«Это катастрофа!»: Врачи бьют тревогу из-за мужского бесплодия

Больше всего мужчин губит никотин и алкоголь, а также малоподвижность, заявил НСН Андрей Убогий.

В половине бесплодных браков виновником сегодня выступает мужчина, заявил НСН хирург-уролог Андрей Убогий.

Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, проблема коснулась 17,6% популяции, заявил врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев, передает РИА Новости. Убогий назвал ситуацию катастрофической.

«В половине бесплодных браков виноват мужчина, а сто лет назад только в одном из десяти [бесплодных] браков был виновен мужчина. Поэтому это катастрофа, иначе не скажешь. Причина здесь тоже глобальная – идет вырождение мужской популяции. Качество мужских половых клеток в разы упало за последнее десятилетие. Сегодня спермограмма позволяет выявить факт каких-то дефектов, есть специальная диагностика. Нужно всегда обследоваться, если есть какие-то трудности и проблемы. Мужское здоровье катастрофически снижается во всем мире. Важно вести здоровый образ жизни, который состоит всего из трех позиций: сон, физическая активность и правильное питание, исключая фастфуд. Больше всего мужчин губит никотин и алкоголь. Еще один большой враг мужчин – малоподвижность. Если человек много сидит, он рискует не стать отцом», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила «Радиоточке НСН», что в 20-30% случаев врачи называют ожирение основной причиной мужского бесплодия.

