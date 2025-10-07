«Сервис "МТС Музыка" проанализировал интерес аудитории к трекам рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, после новости от 6 октября о его решении пройти срочную службу в армии. За сутки — 05.10 к 06.10 — зафиксирован всплеск числа прослушиваний на 33%, а число уникальных пользователей выросло на 25%», — рассказали НСН в «МТС Музыке».

Накануне рэпер рассказал в своих соцсетях, что получил повестку и идет служить в армию. Он выложил фотографию из военкомата и отдельный пост с призывом не верить «желтым СМИ». По данным Telegram-канала Mash, артиста доставили в военкомат сотрудники полиции. Сам Macan же уверяет, что не прятался от военкомата.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Macan игнорирует повестки и уклоняется от призыва. Тогда юрист в области военного права Иван Самарин говорил «Радиоточке НСН», что рэперу могло грозить до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.

Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, в свою очередь, в беседе с НСН отмечал, что год в армии не навредит популярности рэпера, потому что он уже стал достаточно известным артистом в России.

В 2024 году Macan стал артистом года на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Его альбом «I AM» набрал 280 миллионов прослушиваний и был признан альбомом года. Летом 2025 года он также возглавил рейтинги популярности на «VK Музыке» и «МТС Музыке». Как рассказывали НСН в сервисе «VK Музыка», по итогам лета Macan стал главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В летний топ сервиса вошли сразу три совместных песни Косолапова: «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с Бастой, «Здравствуй» с группой «Три дня дождя» и «Золотые купола» с Брутто.