Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, в свою очередь, назвал проблему таяния ледников большой проблемой для России, так как ольше половины территорий страны находится в условиях вечной мерзлоты.

«Вряд ли случится что-то катастрофическое. Таяние ледников — большая проблема для нас, так как у нас 60% территорий находится в условиях мерзлоты. Там трубопроводы, дороги, населенные пункты. Все это находится на вечной мерзлоте. Все это подвергается опасности, когда начинает таять. Это все вызвано антропогенными факторами», — добавил эксперт.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков заявил НСН, что ученые не могут до конца определить, куда глобально движется Земля – в сторону глобального потепления или похолодания.

