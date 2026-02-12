«Надоели Земле»: Ученые обвинили в таянии ледников население планеты
Таяние ледников — показатель изменений климата, а также большая проблема для России, так как 60% территорий страны находится в условиях мерзлоты, сказали опрошенные НСН эксперты.
Население Земли загрязняет планету, а любой ледник является хорошим индикатором изменений климата, сказала НСН климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.
Ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял около 20% своей массы и через 30 лет может полностью исчезнуть, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Резкая потеря массы ледника связана с повышением температуры воздуха: в последние годы отмечены несколько самых тёплых лет за всю историю наблюдений в Арктике. Зайцева призвала россиян скептически относиться к столь долгосрочным прогнозам.
«Прогнозы такого рода на срок больше двух-трех лет просто бессмысленны. Вероятность того, что такой ледник исчезнет за 30 лет, невысокая. Все говорили о потеплее, но пришли морозы. Я советую отнестись к такой информации скептически, как и к остальным долгосрочным прогнозам. Любой ледник — хороший индикатор для климата. В леднике не простой лед. Представьте: наступает весна, все тает, течет. Перед вами сугроб, он осел. Он покрыт черными точками — сажей. Сколько он не тает? Долго. Все, что люди действительно делают на Земле, так это загрязняют. Это самое большое дело. Мы её загрязнили безобразным образом. Земля удивительна, мы очень многого не знаем о том дом, в котором живем. Складывается ощущение, что мы Земле надоели», — сказала собеседница НСН.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, в свою очередь, назвал проблему таяния ледников большой проблемой для России, так как ольше половины территорий страны находится в условиях вечной мерзлоты.
«Вряд ли случится что-то катастрофическое. Таяние ледников — большая проблема для нас, так как у нас 60% территорий находится в условиях мерзлоты. Там трубопроводы, дороги, населенные пункты. Все это находится на вечной мерзлоте. Все это подвергается опасности, когда начинает таять. Это все вызвано антропогенными факторами», — добавил эксперт.
Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков заявил НСН, что ученые не могут до конца определить, куда глобально движется Земля – в сторону глобального потепления или похолодания.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru