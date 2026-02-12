На парковке в Москве сгорел Mercedes
Автомобиль Mercedes сгорел на парковке в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее СМИ сообщили, что на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское задымилось авто, затем внутри него прогремел взрыв. В салоне в момент ЧП никого не было, пишет RT.
«На парковке на улице Рябиновой в районе дома 4 корпус 1 загорелся автомобиль Mercedes. Он сгорел, площадь [возгорания] составила 5 кв. м.», - рассказали в правоохранительных органах.
По предварительным данным, криминальной составляющей ЧП нет. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание.
