На парковке в Москве сгорел Mercedes

Автомобиль Mercedes сгорел на парковке в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили, что на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское задымилось авто, затем внутри него прогремел взрыв. В салоне в момент ЧП никого не было, пишет RT.

«На парковке на улице Рябиновой в районе дома 4 корпус 1 загорелся автомобиль Mercedes. Он сгорел, площадь [возгорания] составила 5 кв. м.», - рассказали в правоохранительных органах.

По предварительным данным, криминальной составляющей ЧП нет. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание.

