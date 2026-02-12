Актера Смольянинова объявили в международный розыск
Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлен в международный розыск, на его имущество наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что правоохранители дали уголовно-правовую оценку высказываниям актера, который из-за рубежа в интервью сообщил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ. Расследование уголовного дела против артиста завершилось.
«Смольянинову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, наложен арест на принадлежащее ему имущество», - указали в СК.
Ранее актера оштрафовали за неуплату в срок административного штрафа. Сумма взыскания неизвестна.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru