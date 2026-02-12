Рынок схлопнулся: Какие китайские автобренды покинут Россию
При схлопывании авторынка большое количество брендов просто не нужно, поэтому «китайцы» будут уходить, заявил НСН Андрей Ломанов.
Основную долю авторынка между собой будут делить Chery, Geely и Haval, а бренды Kaiyi, Dongfeng в ближайшее время покинут российский рынок, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Около десяти китайских автомобильных брендов рассматривают возможность ухода с российского рынка. Об этом сообщил эксперт Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, передает SHOT. Главная причина — колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января. Ломанов объяснил, кому невыгодно оставаться в России, а кто поделит рынок.
«Разговор идет о брендах, которые не отличаются очень большими продажами - Kaiyi, Dongfeng, например. В этих компаниях нет такого объема продаж, ради которого стоит оставаться на рынке. Основную долю рынка между собой будут делить Chery, Geely и Haval. Это три бренда, у которых будут самые большие продажи на рынке. Но здесь нужно понимать, что был принят утильсбор, сам рынок падает, объем продаж сокращается. А государственные программы не направлены на улучшение жизни автолюбителей. В Москве с 1 марта уже вводятся платные зоны для автолюбителей, например. Поэтому вряд ли народ будет стоять в очереди за автомобилями, при схлопывании рынка такое количество брендов просто не нужно. Производство в России открывать готовы далеко не все. Есть еще несколько компаний в сегменте премиум, которые стараются закрепиться на рынке, так как ниша фактически свободна. У нас, к сожалению, страдает средний класс автомобилей», - рассказал он.
Повышение утильсбора станет шлагбаумом для импортируемых авто, а локализовать выпуск в России смогут не все китайские бренды, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Фейки и пугалки»: Россиян призвали не верить зарубежным прогнозам об «адском климате»
- Над тремя регионами России уничтожили 13 беспилотников ВСУ
- С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5
- Рынок схлопнулся: Какие китайские автобренды покинут Россию
- СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы
- «Надоели Земле»: Ученые обвинили в таянии ледников население планеты
- Онищенко: В России средняя продолжительность жизни составляет 74,2 года
- «Это катастрофа!»: Врачи бьют тревогу из-за мужского бесплодия
- Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования
- На парковке в Москве сгорел Mercedes
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru