«Разговор идет о брендах, которые не отличаются очень большими продажами - Kaiyi, Dongfeng, например. В этих компаниях нет такого объема продаж, ради которого стоит оставаться на рынке. Основную долю рынка между собой будут делить Chery, Geely и Haval. Это три бренда, у которых будут самые большие продажи на рынке. Но здесь нужно понимать, что был принят утильсбор, сам рынок падает, объем продаж сокращается. А государственные программы не направлены на улучшение жизни автолюбителей. В Москве с 1 марта уже вводятся платные зоны для автолюбителей, например. Поэтому вряд ли народ будет стоять в очереди за автомобилями, при схлопывании рынка такое количество брендов просто не нужно. Производство в России открывать готовы далеко не все. Есть еще несколько компаний в сегменте премиум, которые стараются закрепиться на рынке, так как ниша фактически свободна. У нас, к сожалению, страдает средний класс автомобилей», - рассказал он.

Повышение утильсбора станет шлагбаумом для импортируемых авто, а локализовать выпуск в России смогут не все китайские бренды, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

