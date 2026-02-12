Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность переименования среднего профессионального образования, которое получают в колледжах и техникумах. Об этом сообщили в Кремле.
«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование"», - отмечается в перечне поручений главы государства.
Задача поставлена перед правительством РФ, соответствующий доклад необходимо представить до 1 июля.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что в России все больше молодых людей хотят получить среднее профессиональное образование, чтобы быть востребованными на рынке труда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Фейки и пугалки»: Россиян призвали не верить зарубежным прогнозам об «адском климате»
- Над тремя регионами России уничтожили 13 беспилотников ВСУ
- С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5
- Рынок схлопнулся: Какие китайские автобренды покинут Россию
- СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы
- «Надоели Земле»: Ученые обвинили в таянии ледников население планеты
- Онищенко: В России средняя продолжительность жизни составляет 74,2 года
- «Это катастрофа!»: Врачи бьют тревогу из-за мужского бесплодия
- Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования
- На парковке в Москве сгорел Mercedes
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru