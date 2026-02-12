Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность переименования среднего профессионального образования, которое получают в колледжах и техникумах. Об этом сообщили в Кремле.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование"», - отмечается в перечне поручений главы государства.

Задача поставлена перед правительством РФ, соответствующий доклад необходимо представить до 1 июля.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что в России все больше молодых людей хотят получить среднее профессиональное образование, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОбразованиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры