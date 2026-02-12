Онищенко: В России средняя продолжительность жизни составляет 74,2 года
Средняя продолжительность жизни в России, по последним официальным данным, составила 74,2 года. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, к 2030 году необходимо достичь средней продолжительности жизни в 78 лет, пишет RT. Онищенко пояснил, что этот показатель рассчитывают не для каждого человека, а для популяции в целом.
«Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой», — рассказал академик в беседе с РИА Новости.
Онищенко подчеркнул, что в Дагестане рождается много детей, и поэтому в регионе один из самых высоких показателей продолжительности жизни в РФ.
Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что за ХХ век жизнь человека удлинилась вдвое, следующий рубеж - 120 лет.
