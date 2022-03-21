«Рано расслабляться»: Академик призвал россиян готовиться к новым вариантам «омикрона»
Сергей Нетесов заявил НСН, что отмена масочного режима в Москве была преждевременной, призвав продолжать носить маски.
Пандемия коронавируса еще не закончилась, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано. По его словам, во многих странах напротив начинается новая волна. Сергей Нетесов придерживается аналогичной точки зрения.
«Я полностью согласен с академиком Гинцбургом в отношении того, что коронавирусная пандемия пока еще не закончилась. Во-первых, замедлилось уменьшение заболеваемости, а во-вторых в России еще практически не начал распространяться второй вариант «омикрона» - так называемый «стелс-омикрон» или BA.2. Этот вариант очень непростой. Он уже вызвал подъем заболеваемости в странах Западной Европы, в частности, в Германии, Дании и ряде других стран. Поэтому, и не только поэтому не стоит расслабляться и снимать маски», - сказал Нетесов.
По его словам, отмена масочного режима в Москве была преждевременной. Нетесов отметил, что россиянам следует продолжать носить маски вне зависимости от решений властей.
«Необходимо смотреть на реальную ситуацию по заболеваемости и именно по ней судить, когда и что нужно делать, а не опираться на указы, приказы и прочее. Есть некоторые вещи и явления в нашей жизни, которые обусловлены изменениями в природе и изменениями в поведении людей. На мой взгляд, также стоит довести до конца разработку вакцины против варианта «омикрон», потому что последующий вариант коронавируса возникнет, скорее всего, на его основе. Есть большое подозрение, что вообще все последующие версии, если они будут, тоже возникнут на его основе. К ним надо готовиться, а единственный способ подготовки – это разработка и быстрое внедрение нового варианта вакцины», - сказал Нетесов.
Академик также рассказал, что в Новосибирске начался рост заболеваемости ОРВИ исключительно из-за того, что люди перестали соблюдать какие-либо защитные меры. Он добавил, что снять маски можно будет только тогда, когда произойдет кардинальное уменьшение заболеваемости.
«Например, в Новосибирске, да и в целом в Сибири наметился рост ОРВИ уже не коронавирусной природы. Чаще всего рост заболеваемости происходит из-за того, что люди решили расслабиться и вообще прекратить всякие защитные меры. Поэтому пока что не стоит пренебрегать масками, а необходимо ждать действительно кардинального уменьшения заболеваемости до уровня мая-июня прошлого года», - резюмировал Нетесов.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал москвичей, которые продолжат носить маски в общественном транспорте. По его словам, это говорит о том, что люди внимательно относятся к своему здоровью.
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