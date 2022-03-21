«Рано расслабляться»: Академик призвал россиян готовиться к новым вариантам «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано. По его словам, во многих странах напротив начинается новая волна. Сергей Нетесов придерживается аналогичной точки зрения.

«Я полностью согласен с академиком Гинцбургом в отношении того, что коронавирусная пандемия пока еще не закончилась. Во-первых, замедлилось уменьшение заболеваемости, а во-вторых в России еще практически не начал распространяться второй вариант «омикрона» - так называемый «стелс-омикрон» или BA.2. Этот вариант очень непростой. Он уже вызвал подъем заболеваемости в странах Западной Европы, в частности, в Германии, Дании и ряде других стран. Поэтому, и не только поэтому не стоит расслабляться и снимать маски», - сказал Нетесов.