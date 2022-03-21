Биолог Баранова рассказала о проявлении тяжелых последствий «омикрона» в течение года

По словам эксперта, снижение тяжести «омикрона» по сравнению со штаммом «дельта» можно объяснить тем, что «люди в большей своей массе привились либо заработали иммунитет естественным путем, а самые подверженные вирусу — уже умерли».

Биолог указала, что люди не связывают смерть через несколько месяцев после COVID-19 с последствиями заболевания. Тем не менее, по словам Барановой, с увеличением количества переболевших ухудшается средний показатель здоровья популяции и растет популяционная возрастная смертность.

