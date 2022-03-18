Онищенко поддержал 11% москвичей, которые будут продолжать носить маски

По его словам, продолжить носить маски можно в метро, автобусах и на мероприятиях с большим количеством людей. 

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал людей, которые продолжат носить маски в общественном транспорте.

«Мне понравилась та цифра, которая была в результате опроса, который был проведен на прошлой неделе. 11% москвичей сказали, что все равно будут носить маски. Я этой цифре очень обрадовался, потому что это говорит о том, что люди совершенно по-другому начали относиться к своему здоровью. Кто-то помнит, что он тяжело переболел, и будет носить. И носи, пожалуйста, если ты в метро, например, в автобусах», - отметил он.

Формирование популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок», ранее заявил Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий ОнищенкоЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры