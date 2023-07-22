«Работал на износ». Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что его коллега Ростислав Журавлев, с которым они познакомились в служебной командировке в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го года, собирался 15 августа уйти в очередной отпуск.

«Ростик действительно работал на износ. Командировки по четыре месяца, сотни переданных в редакцию «молний», видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на 100 процентов преданным своему делу. И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор... Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый балагур, смертельно серьезный, когда речь идет о Деле, надежный, как скала», – отметил Коц в своем Telegram-канале 22 июля.



По словам Александра Коца, Ростислав Журавлев очень гордился своей матерью, которая возит гуманитарную помощь в зону боевых действий.