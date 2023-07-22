«Работал на износ». Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве
Под обстрел ВСУ попала группа журналистов. От попадания кассетных снарядов в результате ран скончался военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Коллеги назвали его отличным профессионалом.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, сообщило агентство.
Уточняется, что обстрел ВСУ произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
Также был ранен фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Добавок под огнем украинских военных были журналисты ТАСС, Россия и пресс-службы Администрации Запорожской области.
Подразделения ВСУ нанесли удар 22 июля около 12.00, уточнил в Telegram начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что его коллега Ростислав Журавлев, с которым они познакомились в служебной командировке в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го года, собирался 15 августа уйти в очередной отпуск.
«Ростик действительно работал на износ. Командировки по четыре месяца, сотни переданных в редакцию «молний», видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на 100 процентов преданным своему делу. И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор... Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый балагур, смертельно серьезный, когда речь идет о Деле, надежный, как скала», – отметил Коц в своем Telegram-канале 22 июля.
По словам Александра Коца, Ростислав Журавлев очень гордился своей матерью, которая возит гуманитарную помощь в зону боевых действий.
«Всего несколько дней назад он ездил к ней в Донецк, чтобы отметить день рождения…», – написал Коц и выразил ей соболезнования в связи с гибелью сына.
Также у Журавлева остались жена и двое детей.
Последователи российского писателя и политика Эдуарда Лимонова, чьи взгляды разделял Журавлев, написали в Telegram-канале, что Ростислав Журавлев был одним из первых добровольцев на Донбассе. Он «в 2014 году не мог стоять в стороне от происходящего на Донбассе, поехал добровольцем через Интербригады, воевал с позывным "Фидель"», а затем начал освещать события в составе команды военкоров РИА Новости и практически неотлучно находился на фронте.
Авторы Telegram-канала Wargonzo обратили внимание на то, что ВСУ фактически ведет охоту на российских военкоров.
«Ни для кого не секрет, что охота на наших военкоров для ВСУ – задача из числа приоритетных. Тем более когда речь идёт сразу о нескольких съемочных группах ведущих каналов и изданий, оказавшихся сразу в одной точке. Цель для противника – лакомая. К счастью, жизням другим наших коллег, находившихся рядом с Ростиславом, на данный момент ничего не угрожает!» – подчеркнули журналисты Telegram-канала Wargonzo.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
«Мы всех помним и все запомним», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Вдобавок СЖР будет ходатайствовать о присвоении Журавлеву ордена Мужества.
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