Главред RT подтвердила захват террористов. Она опубликовала стикер со своим улыбающимся портретом и надписью «Все будет ровно».

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», – написала она 15 июля в сыоем Telegram-канале.



RT разместил видео с допросом основателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак по заказу Киева.



18-летний москвич Михаил Балашов рассказал, что создал неонацистскую группировку «Параграф 88» и вовлек в нее несовершеннолетних приятелей, которые устраивали акции против «лиц с неславянской внешностью»не



По его словам, с ним «связались спецслужбы Украины» и предложили вначале поджигать релейные шкафы, а затем – «заказное убийство Ммаргариты Симоньян и Ксении Собчак».