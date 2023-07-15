«Все будет ровно». В России отреагировали на попытку покушения на жизни Симоньян и Собчак
Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о попытке покушения на нее. Политолог Сергей Марков назвал возможную причину попытки убийства.
ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. В ведомстве отметили, что в пятницу, 14 июля, в столице и в Рязанской области задержали злоумышленников, которые проводили разведку около мест работы и проживания журналисток.
Главред RT подтвердила захват террористов. Она опубликовала стикер со своим улыбающимся портретом и надписью «Все будет ровно».
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», – написала она 15 июля в сыоем Telegram-канале.
RT разместил видео с допросом основателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак по заказу Киева.
18-летний москвич Михаил Балашов рассказал, что создал неонацистскую группировку «Параграф 88» и вовлек в нее несовершеннолетних приятелей, которые устраивали акции против «лиц с неславянской внешностью»не
По его словам, с ним «связались спецслужбы Украины» и предложили вначале поджигать релейные шкафы, а затем – «заказное убийство Ммаргариты Симоньян и Ксении Собчак».
«Я проводил разведку место жительства Маргариты Симоньян, за что получил денег. После я списался с куратором, который должен был мне оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должна была находиться, Я был пойман сотрудниками (российских – прим. НСН) спецслужб», – пояснил обвиняемый.
Политолог Сергей Марков считает, что приказ устранить Собчак и Симоньян дал президент Украины Владимир Зеленский. Так он захотел ослабить российского лидера Владимира Путина.
«Зачем Зеленский дал приказ убить Ксению Собчак? Ведь она же критик российской власти? Только потому, что Собчак лично давно близка к Путину. Сломать Путина психологически, это одна из важнейших целей врагов России», – пишет эксперт в своем Telegram-канале 15 июля.
Россия уверена в причастности Украины к нападениям на граждан РФ. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
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