Путин наградил Орденом Мужества Прилепина

Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина.

Пригожин опубликовал совместную фотографию с Прилепиным
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича[...], Шубина Александра Игоревича (посмертно) ", - говорится в указе.

Автомобиль с Прилепиным и Шубиным подорвали 6 мая в Нижегородской области. Александр Шубин числился в составе батальона «Оплот», он погиб на месте. Исполнитель подрыва был задержан по горячим следам, он обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее Прилепин дал первое большое интервью после покушения. Он рассказал, что врачи пока не выписывают его и говорят, что ходить сам он начнет только через 6-8 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинЗахар Прилепин

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