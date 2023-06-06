Путин наградил Орденом Мужества Прилепина

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича[...], Шубина Александра Игоревича (посмертно) ", - говорится в указе.

Автомобиль с Прилепиным и Шубиным подорвали 6 мая в Нижегородской области. Александр Шубин числился в составе батальона «Оплот», он погиб на месте. Исполнитель подрыва был задержан по горячим следам, он обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее Прилепин дал первое большое интервью после покушения. Он рассказал, что врачи пока не выписывают его и говорят, что ходить сам он начнет только через 6-8 месяцев.

