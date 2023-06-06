Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича[...], Шубина Александра Игоревича (посмертно) ", - говорится в указе.
Автомобиль с Прилепиным и Шубиным подорвали 6 мая в Нижегородской области. Александр Шубин числился в составе батальона «Оплот», он погиб на месте. Исполнитель подрыва был задержан по горячим следам, он обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ранее Прилепин дал первое большое интервью после покушения. Он рассказал, что врачи пока не выписывают его и говорят, что ходить сам он начнет только через 6-8 месяцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС отправило в Херсонскую область группу спасателей
- Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО
- Путин наградил Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
- Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно
- После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек
- Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС
- Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах
- Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ
- Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru