Украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к подрывам россиян. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.
«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», - сказал он.
Разведчик не стал называть конкретных имен, на кого именно покушалась украинская сторона. Отвечая на вопрос, входит ли в этот список писатель Захар Прилепин, Буданов сказал, что Киев «не может подтвердить или опровергнуть» эту информацию.
Подрыв автомобиля, в котором ехал Прилепин, произошел 6 мая близ деревни Пионерское. На дороге были закопаны две противотанковых мины, одна из которых сдетонировала. В результате покушения писатель получил переломы ног, его водитель погиб. Позже обвиняемый был арестован, он признал свою причастность к преступлению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru