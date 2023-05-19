Патрушев обвинил США в координации убийств Дугиной и Татарского
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что убийство политолога Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина координировались Вашингтоном.
«Они были совершены Киевом при непосредственной координации Вашигнтона», - сказал Патрушев.
Дарья Дугина была подорвана террористами в автомобиле в августе 2022 года. Владлен Татарский был убит с помощью взрывчатки, заложенной в статуэтку, на встрече со своими поклонниками в петербургском кафе в апреле 2023 года. В начале мая было совершено покушение на Захара Прилепина. Сейчас писатель находится в нижегородской больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru