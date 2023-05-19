Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что убийство политолога Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина координировались Вашингтоном.

«Они были совершены Киевом при непосредственной координации Вашигнтона», - сказал Патрушев.

Дарья Дугина была подорвана террористами в автомобиле в августе 2022 года. Владлен Татарский был убит с помощью взрывчатки, заложенной в статуэтку, на встрече со своими поклонниками в петербургском кафе в апреле 2023 года. В начале мая было совершено покушение на Захара Прилепина. Сейчас писатель находится в нижегородской больнице.

