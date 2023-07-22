Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

«Мы всех помним и все запомним», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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