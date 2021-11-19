«Никаких условных сроков»: Правозащитник поддержал закон о пытках
Над законом о пытках должны работать юристы, которые постоянно сталкиваются с издевательствами над своими подзащитными, считает Иван Мельников.
Законопроект по борьбе с пытками является крайне важным шагом, однако документ нужно тщательно проработать, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Ранее в пятницу стало известно, что рабочая группа по подготовке законопроекта о выделении пыток в отдельный состав преступления и омбудсмен по правам человека в Татьяна Москалькова 22 ноября проведут обсуждение документа с руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Генпрокуратуры.
«Я считаю, это не просто позитивный шаг. Это законопроект, который давно назревал. Максимально суровое должно быть наказание за подобные деяния, чтобы не было условных сроков за издевательства над заключенными. Мне непонятно, почему к этому диалогу не привлекают независимых правозащитников, адвокатское сообщество, с теми, кто конкретно разбирается в этой тематике, кто на практике сталкивался с такими кейсами. На мой взгляд, это неотъемлемая часть работы над документом. Условные сроки сотрудники правоохранительных органов получают за превышение должностных полномочий, а должно быть лишение свободы, минимальный срок за пытки, например, 10 лет. Тогда этого не будет происходить. Нужно предусмотреть комплекс мер, чтобы точно не ушли от ответственности, надо учесть все нюансы», - отметил Мельников.
Правозащитник подчеркнул, что в новом законопроекте нужно также учесть права людей, раскрывающих сведения об особо тяжких преступлениях, к которым относятся пытки. В октябре этого года бывший заключенный одной из Саратовских колоний, белорусский программист Сергей Савельев рассекретил видеоматериалы физического и сексуального насилия над осужденными в тюрьмах России и передал их порталу Gulagu.net. Впоследствии его объявили в розыск, он запросил убежище во Франции. При этом 10 ноября Савельев исчез из базы разыскиваемых лиц МВД. Мельников напомнил, что нередко раскрывшие преступления люди сами подвергаются преследованиям.
«Генпрокуратура работает в этом направлении, мы видим, что остановили розыск Савельева, должно быть прекращено уголовное дело. С Савельева даже подписку не брали, он ничего не разглашал! Другой вопрос, что есть же и другие случаи, когда преследуют тех, кто занимается расследованием тех же пыток. Я думаю, должно быть зафиксировано в законодательстве, что сотрудник может нарушить свои полномочия и предоставить информацию об издевательствах, чтобы прекратить факт пыток. Своего рода программа защиты свидетелей нужна. Когда люди раскрывают особо тяжкие преступления, они не должны попадать под действие законов о защите информации, в частности. Люди должны понимать, что они придут в СК, принесут заявления о пытках, и к ним не будет никаких претензий», - добавил он.
Ранее в ноябре стало известно, что после проверки информации о пытках заключённых из УФСИН по Саратовской области уволены 18 сотрудников по отрицательным мотивам.
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