«Никаких условных сроков»: Правозащитник поддержал закон о пытках

Правозащитник подчеркнул, что в новом законопроекте нужно также учесть права людей, раскрывающих сведения об особо тяжких преступлениях, к которым относятся пытки. В октябре этого года бывший заключенный одной из Саратовских колоний, белорусский программист Сергей Савельев рассекретил видеоматериалы физического и сексуального насилия над осужденными в тюрьмах России и передал их порталу Gulagu.net. Впоследствии его объявили в розыск, он запросил убежище во Франции. При этом 10 ноября Савельев исчез из базы разыскиваемых лиц МВД. Мельников напомнил, что нередко раскрывшие преступления люди сами подвергаются преследованиям.

«Генпрокуратура работает в этом направлении, мы видим, что остановили розыск Савельева, должно быть прекращено уголовное дело. С Савельева даже подписку не брали, он ничего не разглашал! Другой вопрос, что есть же и другие случаи, когда преследуют тех, кто занимается расследованием тех же пыток. Я думаю, должно быть зафиксировано в законодательстве, что сотрудник может нарушить свои полномочия и предоставить информацию об издевательствах, чтобы прекратить факт пыток. Своего рода программа защиты свидетелей нужна. Когда люди раскрывают особо тяжкие преступления, они не должны попадать под действие законов о защите информации, в частности. Люди должны понимать, что они придут в СК, принесут заявления о пытках, и к ним не будет никаких претензий», - добавил он.

Ранее в ноябре стало известно, что после проверки информации о пытках заключённых из УФСИН по Саратовской области уволены 18 сотрудников по отрицательным мотивам.

