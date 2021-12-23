Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак о жестоком обращении с заключенными, отметив, что все уголовные дела необходимо довести до конца.
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в США найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира. У нас 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются, давайте посмотрим, разберемся в этом. Необходимо доводить дела до конца, чтобы всем было понято, что наказания за эти нарушения неизбежны», - заявил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
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